Aktien New York Ausblick: Dow mit Kursgewinnen erwartet - Deutliches Wochenplus

Nach dem Rücksetzer vom Vortag dürften die US-Aktienmärkte am Freitag mit festerer Tendenz in den Handel starten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,73 Prozent höher bei 29 293 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 3,4 Prozent an.