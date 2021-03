Aktien New York Ausblick: Dow mit leichten Verlusten - Nasdaq stabil

Die US-Börsen dürften am Dienstag uneinheitlich starten. Während es an der Wall Street nach moderaten Gewinnen zum Wochenauftakt etwas abwärts gehen dürfte, wird die technologielastige Nasdaq-Börse trotz kräftiger Vortagesgewinne stabil erwartet. Im Blick der Marktteilnehmer werden wohl die Reden von Fed-Chef Jerome Powell sowie der US-Finanzministerin Janet Yellen stehen. Zudem könnten die fallenden Ölpreise Aufmerksamkeit auf sich ziehen sowie auch die weiter sinkenden Renditen am US-Anleihemarkt. Ausserdem blieben die Spannungen zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China Thema, sagte Axi-Marktstratege Stephen Innes.