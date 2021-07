Aktien New York Ausblick: Dow nähert sich weiter seinem Rekordhoch

An der Wall Street dürfe der Dow Jones Industrial am Freitag an seine Vortagesgewinne anknüpfen und etwas weiter zulegen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex mit 0,15 Prozent im Plus bei 35 041 Punkten. Damit würde sich das Börsenbarometer noch etwas weiter an sein im Mai erreichtes Rekordhoch bei knapp 35 092 Punkten herantasten.