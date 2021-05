Aktien New York Ausblick: Dow peilt Rekordhoch an - Tech-Werte etwas unter Druck

An der Wal Street dürfte die Rekordjagd am Montag in eine neue Runde gehen. So taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor der Startglocke 0,33 Prozent höher auf 34 892 Punkte. Bereits zum Wochenschluss hatten der US-Leitindex und auch der marktbreite S&P 500 Bestmarken aufgestellt. Experten zufolge ist eine baldige Straffung der amerikanischen Geldpolitik erst einmal vom Tisch, nachdem am Freitag der Arbeitsmarktbericht enttäuscht hatte.