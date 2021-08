Aktien New York Ausblick: Dow-Rekordlauf in Trippelschritten dürfte weitergehen

Der Rekordlauf von Dow und S&P 500 an der New Yorker Wall Street könnte sich am Freitag mit kleinen Schritten fortsetzen. Eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial mit plus 0,13 Prozent bei bei 35 545 Punkten. Auf Wochensicht ergäbe sich damit ein Plus von rund einem Prozent. Der Nasdaq 100 wird zum Handelsauftakt indes leicht schwächer erwartet.