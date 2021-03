Aktien New York Ausblick: Dow stabil, Techs höher - Infrastruktur-Plan im Fokus

Nur wenig verändert dürfte der Dow Jones Industrial am Mittwoch in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex eine Stunde vor dem Börsenstart mit minus 0,04 Prozent auf 33 053 Punkte. Am Montag hatte er mit 33 259 Zählern einen Rekord erreicht. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte zur Wochenmitte hingegen deutlich höher eröffnen.