Aktien New York Ausblick: Dow wieder unter 26000 Punkten erwartet

Die US-Börsen dürften sich am Dienstag den Aktienmärkten in Asien und Europa anschliessen und moderat nachgeben. Die Marke von 26 000 Punkte, die der Dow Jones Industrial am vergangenen Freitag zurückerobert hatte, dürfte wieder fallen. Der Broker IG taxierte den Wall-Street-Index rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,42 Prozent im Minus auf 25 982 Punkte.