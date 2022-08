Aktien New York Ausblick: Erholung erwartet nach Talfahrt

Nach einer Talfahrt am Freitag und weiteren Verlusten am Montag dürften sich die US-Börsen am Dienstag etwas erholen. Viel mehr als eine gewisse Erholung in einem insgesamt trüben Umfeld sei aber nicht zu erwarten, hiess es von Börsianern. Denn "die Zentralbanken haben klargemacht, dass der Kampf gegen die hohe Inflation ihr Hauptanliegen ist" und eine sogenannte harte Landung, also die Inkaufnahme einer Rezession, der Preis sein könnte, der dafür gezahlt werden müsse, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda.