Aktien New York Ausblick: Erholung geht kraftvoll weiter

Am New Yorker Aktienmarkt stehen am Dienstag die Zeichen weiter auf Erholung. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial etwas mehr als eine Stunde vor dem Handelsstart 0,78 Prozent höher bei 30 448 Punkten. Nachdem sich die Anleger bereits zum Wochenauftakt vom Spekulationshype rund um Aktien wie Gamestop und den Silbermarkt nicht mehr allzu sehr nervös machen liessen, scheinen sich die Wogen diesbezüglich nun weiter zu glätten. Der Silberpreis kam nach seinem Höhenflug auch wieder deutlich zurück.