Aktien New York Ausblick: Erholung vom tiefroten Freitag bleibt zunächst aus

Nach dem deutlichen Kursrutsch vor dem Wochenende ist am Montag an den US-Börsen vorerst keine Erholung abzusagen. Zeitweise sah es nach einer positiven Eröffnung aus, doch wenige Stunden vor dem Auftakt drehten die Indikationen wieder in die Verlustzone. Die Grundstimmung der Anleger sei weiter von Vorsicht geprägt, bevor am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda steht.