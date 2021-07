Aktien New York Ausblick: Erholungsversuch nach Kursrutsch

Nach dem verhagelten Wochenstart stehen die Zeichen am Dienstag an der New Yorker Wall Street auf leichte Erholung. Nachdem zuvor schon in Europa Anleger wieder mehr Mut fassten, deutet sich auch für den Dow Jones Industrial ein Auftakt mit Gewinnen an. Der Broker IG taxierte den US-amerikanischen Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart mit plus 0,44 Prozent auf 34 111 Punkte.