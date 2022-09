Aktien New York Ausblick: Etwas schwächer - Zinsen, Dollar und Energie im Blick

An den US-Börsen zeichnet sich am Mittwoch ein verhaltener Handelsstart ab. Am Vortag waren die wichtigsten New Yorker Börsenbarometer nach dem verlängerten Wochenende schon schwach in die verkürzte Woche gestartet, nun zeigten sie sich vorbörslich nochmals etwas leichter. Eine Stunde vor dem Start taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,25 Prozent tiefer auf 31 066 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde in ähnlichem Masse im Minus gesehen.