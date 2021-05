Aktien New York Ausblick: Freundlich - Impulse Mangelware

Das Handelsvolumen wird vermutlich unterdurchschnittlich ausfallen, da einige europäische Märkte wie Frankfurt nach dem Pfingstwochenende erst wieder am Dienstag öffnen. Impulse für die eine oder andere Richtung gibt es zunächst nicht. In Asien hatten die wichtigsten Märkte am Montag kaum verändert und mit verschiedenen Vorzeichen geschlossen. Marktbewegende Nachrichten aus der Konjunktur- oder Unternehmenswelt sind Mangelware.

Auch im Euro-Dollar-Handel gab es wenig Bewegung. Kräftige Aufschläge verzeichneten hingegen die Ölpreise und bekannte Kryptowährungen wie Bitcoin. Letztere waren allerdings am Sonntag auch deutlich unter Druck geraten.

Aktien von Fluggesellschaften könnten auf die Aufregung um die erzwungene Landung einer Ryanair -Maschine am Sonntag in der belarussischen Hauptstadt Minsk reagieren. An Bord war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der von den dortigen Behörden gesuchte Blogger Protassewitsch, der in Minsk festgenommen wurde. Nun wird unter anderem über ein Landeverbot für die belarussische Fluggesellschaft Belavia an allen EU-Flughäfen diskutiert, was möglicherweise mit Gegenmassnahmen beantwortet werden wird. Einige Fluggesellschaften haben bereits angekündigt, den belarussischen Luftraum meiden zu wollen./he

(AWP)