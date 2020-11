Aktien New York Ausblick: Gewinne - Zulassung Corona-Impfstoff zeitnah möglich

Nach dem Rücksetzer vom Freitag dürfte die Hoffnung auf einen bald einsatzfähigen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 die US-Aktienmärkte zum Wochenbeginn wieder nach oben treiben. Etwas mehr als eine Stunde vor dem Handelsstart am Donnerstag taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Montag 0,62 Prozent höher auf 29 444 Punkte. Im Fokus dürften die Aktien der an Covid-19-Impfstoffen und -Behandlungen beteiligten Unternehmen stehen.