Aktien New York Ausblick: Höher erwartet - Fed-Entscheid zieht Anleger in Bann

Vor den nahenden Aussagen der US-Notenbank (Fed) zur weiteren Geldpolitik stehen am Mittwoch die Zeichen für den New Yorker Aktienmarkt auf Entspannung. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 1,1 Prozent fester auf 34 683 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Vortag abermals deutlich eingebüsst hatte, unternimmt einen Stabilisierungsversuch. Er wird 2,3 Prozent höher erwartet.