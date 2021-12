Aktien New York Ausblick: Im Aufwind - Letzter Handelstag vor Weihnachten

Dem US-Markt steht am letzten Handelstag vor Weihnachten noch ein Schwung an wichtigen Konjunkturdaten bevor. Anleger hoffen auf womöglich noch mehr Rückenwind für die Kurse, nachdem bereits am Vortag gute US-Wirtschaftsdaten die jüngste Erholung an der Wall Street befeuert hatten. Positive Vorgaben kommen derweil aus Asien und Europa, wo britische Studien zur Omikron-Variante zuletzt für Erleichterung sorgten. Sie untermauern die Thesen aus Südafrika, denen zufolge die Mutante des Coronavirus zwar weitaus ansteckender ist als Delta, aber viel seltener ins Krankenhaus führe.