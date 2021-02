Aktien New York Ausblick: Indizes bleiben wohl auf Rekordjagd

Die Rekordrally an den US-Börsen dürfte am Mittwoch mit einem positiven Start weiter gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Stunde vor der Startglocke 0,4 Prozent höher auf 31 499 Punkte. Am Vortag war er schon erstmals über die 31 400 Punkte gestiegen, bevor sich dann Lethargie breit machte. Nun rückt die Marke von 31 500 Punkten ins Blickfeld.