Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung - Warten auf Notenbank-Konferenz

Vor der Notenbankkonferenz von Jackson Hole dürften sich die Kursbewegungen an der Wall Street zunächst weiter in Grenzen halten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn nur 0,07 Prozent höher bei 35 429 Punkten. Bereits zur Wochenmitte waren die Anleger kaum Risiken eingegangen, wenngleich sich der S&P 500 und die wichtigsten Technologie-Indizes aktuell auf Rekordniveau bewegen.