Aktien New York Ausblick: Kaum verändert vor grossem Verfall an Terminbörsen

Vor dem grossen Verfall an den Terminbörsen ist am US-Aktienmarkt am Freitag zunächst wenig Bewegung zu sehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor dem Handelsauftakt mit minus 0,07 Prozent auf 34 726 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies aktuell ein Plus von 0,3 Prozent. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird am Freitag ähnlich wie der Dow leicht tiefer erwartet.