Aktien New York Ausblick: Klare Gewinne nach verlängertem Wochenende

Die Anleger an den US-Börsen können nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag auf steigende Kurse hoffen. Gut eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,78 Prozent höher bei 34 798 Punkten. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,42 Prozent im Plus bei 13 744 Punkten.