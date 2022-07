Aktien New York Ausblick: Konjunkturschwäche spricht gegen Kursgewinne

Nach dem schwachen Wochenauftakt an der Wall Street dürften die Konjunktursorgen auch am Dienstag die Oberhand behalten. Zwar grenzten die grossen Aktienindizes die Verluste im vorbörslichen Handel etwas ein; eine Wiederaufnahme der Erholung der vergangenen Woche zeichnet sich bislang aber nicht ab. Impulse von der Konjunktur stehen nicht auf der Agenda und für das Geschäft mit US-Staatsanleihen zeichnen sich Kursgewinne ab. Anleger bevorzugen also als sicher geltende Staatspapiere.