Aktien New York Ausblick: Konjunktursorgen lasten einmal mehr auf der Stimmung

Rezessionssorgen halten die Anleger am US-Aktienmarkt auch am Mittwoch in Schach. Tags zuvor war der US-Leitindex Dow Jones Industrial unter die Marke von 30 400 Punkten gerutscht, bevor er einen grossen Teil seiner Verluste wettmachte. Mit letztendlich 30 967 Zählern hatte es aber - anders als für den technologiewertelastingen Nasdaq 100 - nicht für einen Sprung in die Gewinnzone gereicht. Der Broker IG taxierte den Dow Jones rund eine Stunde vor der Eröffnung zur Wochenmitte 0,24 Prozent tiefer auf 30 895 Punkte.