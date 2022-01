Aktien New York Ausblick: Leichte Erholung erwartet

Nach der Talfahrt am Dienstag dürften die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte etwas erholt starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsstart 0,30 Prozent höher auf 35 474 Punkte. Tags zuvor hatte der US-Leitindex aufgrund zunehmender Zinsängste unter den Anlegern rund anderthalb Prozent eingebüsst. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde am Mittwoch zuletzt rund 0,6 Prozent im Plus erwartet, nachdem er am Vortag um mehr als zweieinhalb Prozent abgesackt war.