Aktien New York Ausblick: Leichte Verluste - Nike unter Druck

Überschaubare Kursverluste dürften am Donnerstag das Bild an den US-Aktienmärkten prägen. Den Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG Markets rund einen Stunde vor der Startglocke 0,2 Prozent niedriger auf 32 350 Punkte. Am Vortag hatte der Dow auf der Stelle getreten, die Stagnation auf hohem Niveau setzt sich also fort.