Aktien New York Ausblick: Leichte Verluste vor US-Zinsentscheid

Vor der nächsten Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank dürften sich die Anleger an der Wall Street mit Engagements zurückhalten. Die Tendenz an den US-Börsen am Dienstag ist leicht negativ. Im Fokus stehen einige Quartalszahlen sowie gesenkte Unternehmensprognosen. Am Abend legen ausserdem mit Alphabet und Microsoft die ersten der grossen US-Techkonzerne in dieser Woche ihre Geschäftsberichte vor.