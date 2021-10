Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - Apple-Zahlen nach Börsenschluss

Die Wall Street dürfte nach den Vortagesverlusten am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang einlegen. "Die Marktteilnehmer schauen wieder auf das prall gefüllte Horn an Unternehmensmeldungen und Quartalszahlen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect. Dabei sollten die Börsenschwergewichte Apple und Amazon , die ihre Kennziffern nach Handelsschluss präsentieren, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. "Die Signalwirkung für die Aktienmaerkte insgesamt sollte nicht unterschätzt werden", so Lipkow.