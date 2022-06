Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne nach gemischten Arbeitsmarktdaten

Nach uneinheitlichen Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt zeichnen sich an den US-Börsen am Donnerstag weiterhin moderate Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial etwa eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 32 920 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,4 Prozent im Plus bei 12 592 Zählern.