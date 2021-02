Aktien New York Ausblick: Nach deutlichem Rücksetzer freundlich erwartet

Nach deutlichen Verlusten in der Vorwoche dürfte es an den US-Börsen am Montag wieder aufwärts gehen. Die Zeichen stehen auf Erholung. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,75 Prozent höher bei 30 208 Punkten und den Nasdaq-Auswahlindex 100 mit plus 1,1 Prozent bei 13 062 Punkten. Am Freitag hatte sich die Stimmung stark eingetrübt und alle wichtigen Indizes hatten rund zwei Prozent eingebüsst. Auf Wochensicht war es für Dow und Nasdaq sogar um jeweils etwas mehr als 3 Prozent abwärts gegangen.