Aktien New York Ausblick: Nach Inflationsdaten vor gemischtem Auftakt

An den New Yorker Börsen wird am Donnerstag nach den neuesten Inflationsdaten ein unterschiedlicher Start erwartet. Der Dow Jones Industrial wurde eine Dreiviertelstunde vor dem Start vom Broker IG 0,3 Prozent höher auf 34 550 Punkte taxiert. Unter den anderen New Yorker Indizes steuert der technologielastige Nasdaq 100 aber auf einen 0,2 Prozent schwächeren Start zu. Er hatte sich am Vortag aber auch etwas besser geschlagen als der Dow.