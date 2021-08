Aktien New York Ausblick: Negative Stimmung hält an

Die US-Börsen dürften am Mittwoch an ihre Vortagsschwäche anknüpfen. Wie auch an den europäischen Märkten bestimmt weiter die Angst vor den Auswirkungen der steigenden Corona-Infektionszahlen auf die Wirtschaft das Bild. Allerdings zeichnen sich zunächst geringere Verluste als am Dienstag ab: Rund eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,25 Prozent tiefer bei 35 254 Punkten und den technologielastigen Nasdaq 100 0,05 Prozent im Minus bei 14 995 Punkten.