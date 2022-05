Aktien New York Ausblick: Ölpreisanstieg kommt der Kurserholung in die Quere

Nach einem bisher schwachen Handelstag in Europa droht auch der Erholung an den US-Börsen am Dienstag der Schwung auszugehen. Nachdem zu Wochenbeginn feiertagsbedingt an der Wall Street kein Handel stattgefunden hatte, könnten die inzwischen stark gestiegenen Ölpreise den Börsianern die frisch entfachte Kauflust wieder verderben. Denn damit kommen wieder Inflations- und Rezessionsängste ein wenig mehr auf.