Aktien New York Ausblick: Pause bei der Rendite-Rally stützt etwas

Auf stabile Kurse stehen am Dienstag die Signale an der Wall Street. Etwas Rückenwind erhalten die Aktien vom US-Anleihenmarkt, wo die Notierungen nach einer wochenlangen Rally zuletzt nicht mehr gestiegen sind. Die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA, welche Aktien tendenziell belasten, hatte an den Kapitalmärkten die Renditen stark nach oben getrieben. Die Verzinsung zehnjähriger US-Papiere war am Vortag auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren geklettert.