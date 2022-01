Aktien New York Ausblick: Positiver Start in das Börsenjahr 2022 erwartet

An den US-Aktienmärkten zeichnet sich am ersten Handelstag des neuen Jahres eine festere Eröffnung ab. Börsianer verwiesen auf positive Vorgaben von den starken europäischen Börsen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit plus 0,43 Prozent auf 36 494 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sah IG rund 0,7 Prozent höher.