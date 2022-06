Aktien New York Ausblick: Schwacher Handelstart - Ernüchternde Halbjahresbilanz

Der schwankungsreiche Handel am US-Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag mit neuerlichen Verlusten fortsetzen. Nach einer Stabilisierung zur Wochenmitte haben Inflations- und Rezessionssorgen wieder die Oberhand gewonnen. An den Börsen wurde darauf verwiesen, dass tags zuvor der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell und seine Amtskollegen aus der Eurozone und Grossbritannien auf dem Forum der Europäischen Zentralbank gewarnt hatten, dass die Inflation länger anhalten werde. Damit kochten einmal mehr Befürchtungen hoch, dass aggressive geldpolitische Eingriffe der Notenbanken als Antwort auf die Geldentwertung die Wirtschaft ausbremsen und in die Rezession schicken könnten.