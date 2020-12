Aktien New York Ausblick: Stabiler Auftakt erwartet

Die Wall Street dürfte sich am Dienstag zur Eröffnung in stabiler Verfassung zeigen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial bei 30 216 Punkten und damit exakt auf Vortagesschlussniveau. Am Vortag hatte sich der US-Leitindex von einer schwachen Eröffnung im Handelsverlauf erholt und knapp im Plus geschlossen.