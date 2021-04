Aktien New York Ausblick: Technologiewerte holen auf

Vor dem Osterfest sind die Anleger am New Yorker Aktienmarkt weiterhin guter Dinge. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor dem Börsenstart mit plus 0,22 Prozent auf 33 055 Punkte. Im ersten Quartal hatte der Leitindex ein Plus von knapp acht Prozent erzielt und am Montag dieser Woche mit 33 259 Punkten sein bisheriges Rekordhoch erreicht.