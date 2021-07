Aktien New York Ausblick: Verhaltener Start nach überraschend schwachen Daten

Die US-Börsen werden am Donnerstag zum Auftakt etwas schwächer erwartet. Nachdem es zunächst noch nach einem abermals festeren Start ausgesehen hatte, waren die vorbörslichen Kurse zuletzt nach enttäuschenden Daten vom Arbeitsmarkt abgebröckelt. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt mit rund 0,1 Prozent im Minus bei 34 762 Punkten. Etwas besser könnten sich die Technologiewerte halten, hier deutet sich laut IG ein hauchdünnes Plus zum Auftakt an.