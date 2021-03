Aktien New York Ausblick: Verluste - Anleiherenditen wieder im Blick

Die Freude der Anleger über eine weiterhin extrem lockere Geldpolitik der US-Notenbank könnte am Donnerstag schon wieder verpuffen. Die Renditen am Anleihemarkt zogen weiter an und machen es Aktionären damit schwerer. Alternativen zur Aktienanlage könnten bei einer Fortsetzung des Trends attraktiver werden. Zudem lasten höheren Renditen tendenziell besonders auf teilweise sehr hoch bewerteten Aktien der Technologiebranche. Die aktuell veröffentlichten Wirtschaftsdaten fielen gemischt aus und dürften daher nur begrenzten Einfluss haben.