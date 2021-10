Aktien New York Ausblick: Verluste - Ölpreisrally, Berichtssaison beginnt

An den US-Börsen zeichnet sich am Montag ein mässiger Auftakt ab. Damit würden sie dem Trend an den europäischen Aktienmärkten folgen. Dies- wie jenseits des Atlantiks treibt die Sorge die Anleger um, dass die anhaltende Ölpreisrally zu Energieengpässen führen und die globale Wirtschaftserholung von der Corona-Pandemie abwürgen könnte. Zudem läuft die Quartalsberichtssaison in den Vereinigten Staaten in dieser Woche mit Geschäftszahlen unter anderem von den Banken JPMorgan , Bank of America , Morgan Stanley , Citigroup und Goldman Sachs an.