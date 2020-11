Aktien New York Ausblick: Wall Street legt wieder zu - Boeing ziehen an

Der Dow Jones Industrial könnte nach dem kleinen Rücksetzer am Dienstag wieder an den jüngsten Aufwärtstrend anknüpfen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch taxierte der Broker IG den US-Leitindex 0,36 Prozent höher bei 29 892 Punkten. Damit bleibt die noch nie erreichte, runde Marke von 30 000 Punkten weiter im Blick.