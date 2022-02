Aktien New York Ausblick: Wall Street mit Erholungsversuch erwartet

Nach den klaren Vortagesverlusten dürften die US-Aktienmärkte am Mittwoch dank etwas nachlassender geopolitischer Spannungen auf Erholungskurs gehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,56 Prozent im Plus bei 33 784 Punkten. Tags zuvor hatte der Dow gut 1,4 Prozent eingebüsst. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartete IG am Mittwoch rund 1,0 Prozent höher.