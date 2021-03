Aktien New York Ausblick: Wall Street setzt Rekordjagd fort

Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete Corona-Hilfspaket für die US-Wirtschaft sowie besser als von Experten erwartete Konjunkturdaten dürften die Wall Street am Montag auf Rekordkurs halten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Stunde vor dem Auftakt 0,20 Prozent höher auf 32 845 Punkte, nachdem er in der Vorwoche bereits um etwas mehr als 4 Prozent gestiegen war und fünf Tage in Folge Rekorde aufgestellt hatte. Für den Nasdaq 100 indes dürfte es am Montag zugleich moderat weiter abwärts gehen, wie IG indiziert.