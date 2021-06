Aktien New York Ausblick: Weitere Erholung - Powell-Rede im Blick

Am US-Aktienmarkt zeichnen sich am Dienstag weitere moderate Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine knappe Stunde vor dem Start 0,11 Prozent höher auf 33 913 Punkten, womit er an seine Vortageserholung nach der schwachen Vorwoche anknüpft. Der technologielastige Nasdaq 100 wird ebenfalls moderat höher erwartet.