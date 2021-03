Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung erwartet vor Powell-Rede

Zur Wochenmitte hatte der US-Leitindex wegen des erneuten Anstiegs der US-Anleiherenditen moderat nachgegeben, während die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq sogar regelrecht unter die Räder geraten waren. Höhere Zinsen für die als sicher geltenden Anleihen machen die als riskanter geltende Anlageklasse Aktien unattraktiver.

Nun warten die Anleger gespannt auf eine in wenigen Stunden anstehende Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Diese sei seine letzte Chance, sich zur Entwicklung an den Anleihemärkte zu äussern, bevor am Wochenende eine zweiwöchige Stillhalteperiode vor dem nächsten Treffen des Notenbank-Offenmarktausschusses beginne, sagten Analysten. Dieser trifft wichtige geldpolitische Entscheidungen wie etwa die Festsetzung des Leitzinses.

Seitens der Unternehmen gab es am Donnerstag kaum potenziell kursbewegende Nachrichten. Die in den USA gelisteten Anteilsscheine von Curevac stiegen vorbörslich um gut vier Prozent, nachdem der Pharmakonzern Novartis mit dem Tübinger Impfstoffhersteller eine Produktionsvereinbarung unterzeichnet hatte. Dabei soll Novartis die mRNA und den Wirkstoff für den Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV von Curevac herstellen. Ende Januar hatte Novartis bereits mit der Mainzer Biontech eine ähnliche Vereinbarung getroffen./gl/jha/

(AWP)