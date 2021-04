Aktien New York Ausblick: Zäher Wochenstart nach Rekordrally

Nach der jüngsten Rekordjagd zeichnet sich an der Wall Street ein ruhiger Wochenbeginn ab. Den Dow Jones Industrial taxiert der Broker IG gut eine Stunde vor dem Börsenstart 0,2 Prozent schwächer auf 34 120 Punkte. In vier Wochen war der US-Leitindex zuletzt um fast 5 Prozent von Rekord zu Rekord gerannt und hatte bei 34 256 Punkten am Freitag seinen zwischenzeitlichen Höchststand erreicht.