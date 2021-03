Aktien New York Ausblick: Zurückhaltung vor geldpolitischen Signale der Fed

Die Anleger an den US-Börsen warten am Mittwoch mit Spannung auf Aussagen der US-Notenbank (Fed) zur Geldpolitik und dürften sich daher mit Aktienkäufen vorerst zurückhalten. Denn inmitten einer sich erholenden Wirtschaft wachsen derzeit die Sorgen über steigende Kapitalmarktzinsen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt mit plus 0,15 Prozent auf 32 875 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 signalisiert IG ein Minus von 1,1 Prozent auf 13 008 Punkte.