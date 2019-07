Aktien New York: Aussicht auf Niedrigzinsen kann nicht mehr beflügeln

Der Glaube an weiterhin grosszügige Währungshüter hat den Anlegern an den US-Börsen am Donnerstag nicht mehr als Kaufargument gereicht. Am Tag nachdem der marktbreite S&P und die Nasdaq-Indizes neue Rekorde schrieben, ging es nun für alle New Yorker Indizes bergab. Der Dow Jones Industrial fiel zwei Stunden vor Schluss um 0,59 Prozent auf 27 109,97 Punkte.