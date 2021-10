Aktien New York: Beim Erholungsversuch haben die Techwerte die Nase vorn

Die US-Börsen sind am Dienstag auf Erholungskurs gegangen. Unterstützung kam kurz nach dem Handelsstart von den besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsgewerbe. Marktbeobachter sehen in den steigenden Kursen dennoch eher eine Gegenreaktion nach dem Rückschlag zum Wochenauftakt. Die Erholung sei vor allem von den zuletzt besonders schwachen Technologiewerten getragen, heisst es. Der Markt bleibt ihnen zufolge also erst einmal weiter angeschlagen.