Aktien New York: Beruhigung nach Tech-Verkaufswelle - Dow müht sich auf Rekord

Nach der Verkaufswelle bei Technologiewerten am Vortag hat sich die Lage an den US-Börsen am Mittwoch wieder beruhigt. Die ehemalige US-Notenbank-Präsidentin und aktuelle Finanzministerin, Janet Yellen, konnte die vortags selbst entfachten Inflationssorgen beschwichtigen. Aktuelle Konjunkturdaten erwiesen ich als nur kurzlebiger Stimmungsdämpfer.