Aktien New York: Corona-Sorgen lasten weiter auf den Kursen

An der Wall Street geht es am Donnerstag weiter bergab: Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,94 Prozent auf 28 245,82 Punkte. Damit steuert der bekannteste US-Aktienindex auf den dritten Verlusttag in Folge nach der vorangegangenen Rally zu. Nicht besser erging es den anderen Indizes: Der marktbreite S&P 500 verlor 1,12 Prozent auf 3449,61 Punkte ein und der technologielastige Nasdaq 100 büsste sogar 1,78 Prozent auf 11 771,56 Zähler ein.